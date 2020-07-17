17.07.2020 - 10:55 | | Takvim
Son dakika transfer haberler - Sadık Çiftpınar'a eski takımı talip oldu
Fenerbahçe'de lisansı çıkarılmayan ve bir de ağır sakatlık geçiren Sadık Çiftpınar'a eski takımı Yeni Malatyaspor talip oldu.
Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sezonu erken kapatan Sadık Çiftpınar'a talip çıktı.
Tecrübeli futbolcuyu eski takımı Yeni Malatyaspor'un istediği öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin Sadık'la ilgili kararı yeni teknik direktöre bıraktığı belirlendi.
Malatya'nın ligde kalıp kalmayacağı da transferde belirleyici olacak.