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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika transfer haberler - Sadık Çiftpınar'a eski takımı talip oldu
17.07.2020 - 10:55 | | Takvim

Son dakika transfer haberler - Sadık Çiftpınar'a eski takımı talip oldu

Fenerbahçe'de lisansı çıkarılmayan ve bir de ağır sakatlık geçiren Sadık Çiftpınar'a eski takımı Yeni Malatyaspor talip oldu.

Son dakika transfer haberler - Sadık Çiftpınar'a eski takımı talip oldu
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Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sezonu erken kapatan Sadık Çiftpınar'a talip çıktı.

Tecrübeli futbolcuyu eski takımı Yeni Malatyaspor'un istediği öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin Sadık'la ilgili kararı yeni teknik direktöre bıraktığı belirlendi.

Malatya'nın ligde kalıp kalmayacağı da transferde belirleyici olacak.

Son dakika transfer haberler - Sadık Çiftpınara eski takımı talip oldu

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