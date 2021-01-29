Son dakika transfer haberleri - Ahmet Ağaoğlu: ‘Bakasetas ile ilgileniyoruz'

Onur Dinçer- Skorer Dış Haberler

Yunan Gazzetta haber sitesine bir demeç veren Ağaoğlu transfer konusundaki girişimlerini doğruladı.

Süper Lig’e damga vuran isimler arasında yer alan Yunan orta saha oyuncusu için Ağaoğlu “Bakasetas ile ilgileniyoruz ve bu ilgimizi ortaya koyduk. Ancak şu an için henüz anlaşma sağlanmadı” diye konuştu.

‘Bakasetas, Trabzonspor’a çok yakın’

Gazzetta’nın haberinde Alanyaspor’un bordo-mavili ekipten bu transfer için 3 milyon euro bonservis talep ettiği, Trabzonspor’un 2 milyon eurodan biraz fazlasını önerdiği ve görüşmelerin sürdüğü belirtilerek “Trabzonspor Bakasetas’ı kadrosuna katmaya çok yakın” denildi.