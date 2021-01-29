Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika transfer haberleri - Ahmet Ağaoğlu: ‘Bakasetas ile ilgileniyoruz'
29.01.2021 - 17:41 |

Son dakika transfer haberleri - Ahmet Ağaoğlu: ‘Bakasetas ile ilgileniyoruz'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yunan basınına yaptığı açıklama ile Alanyasporlu Bakasetas’a olan ilgilerini resmen ortaya koydu.

Son dakika transfer haberleri - Ahmet Ağaoğlu: ‘Bakasetas ile ilgileniyoruz'
ABONE OL

Onur Dinçer- Skorer Dış Haberler

Yunan Gazzetta haber sitesine bir demeç veren Ağaoğlu transfer konusundaki girişimlerini doğruladı.

Süper Lig’e damga vuran isimler arasında yer alan Yunan orta saha oyuncusu için Ağaoğlu “Bakasetas ile ilgileniyoruz ve bu ilgimizi ortaya koyduk. Ancak şu an için henüz anlaşma sağlanmadı” diye konuştu.

‘Bakasetas, Trabzonspor’a çok yakın’

Gazzetta’nın haberinde Alanyaspor’un bordo-mavili ekipten bu transfer için 3 milyon euro bonservis talep ettiği, Trabzonspor’un 2 milyon eurodan biraz fazlasını önerdiği ve görüşmelerin sürdüğü belirtilerek “Trabzonspor Bakasetas’ı kadrosuna katmaya çok yakın” denildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Trabzonspor'dan bomba transfer hamlesi! Alanyaspor...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'dan olay İrfan Can Kahveci hamlesi! Cengiz bugün...

Son dakika transfer haberleri - Ahmet Ağaoğlu: ‘Bakasetas ile ilgileniyoruz

    Bella Angel güzel havanın tadını çıkarttı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Trabzonspor, Stiven Plaza'nın sözleşmesini feshetti!
      Trabzonspor, Stiven Plaza'nın sözleşmesini feshetti!
    2. "G.Saray'da oynamak herkesin hedefi"
      "G.Saray'da oynamak herkesin hedefi"
    3. Erzurumspor, Yacouba Coulibaly ile anlaştı!
      Erzurumspor, Yacouba Coulibaly ile anlaştı!
    4. "Kupayı kaldıran taraf olmak istiyoruz"
      "Kupayı kaldıran taraf olmak istiyoruz"
    5. Ağaoğlu: ‘Bakasetas ile ilgileniyoruz'
      Ağaoğlu: ‘Bakasetas ile ilgileniyoruz'



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs testi negatif çıktı!

    Son dakika - Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs testi negatif çıktı!

    Erdal Torunoğulları: "Cenk Tosun, bu evin oğludur"

    Erdal Torunoğulları: "Cenk Tosun, bu evin oğludur"

    Ayman Ben Mohamed resmen Denizlispor

    Ayman Ben Mohamed resmen Denizlispor

    Bayern Münih'te iki futbolcu koronavirüse yakalandı

    Bayern Münih'te iki futbolcu koronavirüse yakalandı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet