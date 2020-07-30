Son dakika transfer haberleri | Al Nassr, Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldı

Transfer yapabilmek için oyuncu satışına ihtiyacı olan Galatasaray’a müjdeli haber...

Sarı-kırmızılılar’ın 1.5 sezon önce Al Nassr kulübüne kiraladığı Brezilyalı stoper Maicon, yola Arap kulübünde devam etmeye karar verdi. Galatasaray ile Al Nassr arasında bir süredir devam eden bonservis görüşmelerinde de mutlu sona ulaşıldı.

Abdulaziz: Bonservisini Galatasaray'dan aldık

Al Nassr yöneticisi Abdulaziz yaptığı açıklamada "Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldık ve sözleşmesi uzatıldı. Şükürler olsun. Önümüzdeki saatlerde transferin detayları açıklanacak" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın kasasına 3 milyon euro girmesi bekleniyor.