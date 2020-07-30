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30.07.2020 - 19:45 |

Son dakika transfer haberleri | Al Nassr, Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldı

Suudi Arabistan ekibi, Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldıklarını açıkladı. Al Nassr yöneticisi Abdulaziz yaptığı açıklamada "Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldık ve sözleşmesi uzatıldı. Şükürler olsun. Önümüzdeki saatlerde transferin detayları açıklanacak" ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberleri | Al Nassr, Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldı
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Son dakika transfer haberleri | Al Nassr, Maiconun bonservisini Galatasaraydan aldı

Sarı-kırmızılılar’ın 1.5 sezon önce Al Nassr kulübüne kiraladığı Brezilyalı stoper Maicon, yola Arap kulübünde devam etmeye karar verdi. Galatasaray ile Al Nassr arasında bir süredir devam eden bonservis görüşmelerinde de mutlu sona ulaşıldı.

Abdulaziz: Bonservisini Galatasaray'dan aldık

Al Nassr yöneticisi Abdulaziz yaptığı açıklamada "Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldık ve sözleşmesi uzatıldı. Şükürler olsun. Önümüzdeki saatlerde transferin detayları açıklanacak" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın kasasına 3 milyon euro girmesi bekleniyor.

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