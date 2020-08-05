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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika transfer haberleri | Arda Turan Galatasaray'da! Boş mukaveleye imza attı...
05.08.2020 - 15:32 |

Son dakika transfer haberleri | Arda Turan Galatasaray'da! Boş mukaveleye imza attı...

Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan tecrübeli futbolcu bugün Türk Telekom Stadı'na gelerek boş mukaveleye imza attı.

Son dakika transfer haberleri | Arda Turan Galatasaray'da! Boş mukaveleye imza attı...
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Ve Arda Turan yuvaya geri döndü...

2011-12 sezonunda Galatasaray'dan Atletico Madrid'e 12.5 milyon euro karşılığında transfer olan tecrübeli futbolcu 9 yıl sonra yeniden sarı-kırmızılı formayı giyecek. Arda'nın bugün Türk Telekom Stadı'na gelerek boş mukaveleye imza attığı öğrenildi. Marmaris'ten tatilden bugün dönen tecrübeli oyuncu, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’a ait aracın içinde görüntülendi.

200 bin TL alacak

66 numaralı formayı giyecek olan Arda Turan sözleşmeye göre maç başı 200 bin TL alacak. 

Başkan Mustafa Cengiz'i ziyaret gitti

DHA'da yer alan habere göre; Arda Turan, Türk Telekom Stadyumu'nda yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal ve Yusuf Günay ile bir araya geldi. Yıldız futbolcu daha sonrasında yöneticiler ile birlikte başkan Mustafa Cengiz'i evinde ziyarete gitti.

 

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