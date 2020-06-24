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24.06.2020 - 16:16 | | Aspor

Son dakika transfer haberleri | Başakşehir'den Fernandao hamlesi...

Süper Lig'de gol krallığı yaşamış eski Fenerbahçeli Fernandao, Medipol Başakşehir'in radarına girdi.

Son dakika transfer haberleri | Başakşehir'den Fernandao hamlesi...
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Ülkemizde Bursaspor ve Fenerbahçe formaları giyen eski gol kralı Fernandao, Başakşehir'in yolunu tutabilir...

Bir sezon forma giydiği Bursaspor'da gol krallığı yaşayan Brezilyalı futbolcu, 2015'te Fenerbahçe'ye transfer edilmişti. Fenerbahçe'de 3 yıl oynadıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al Wahda takımına giden 33 yaşındaki forvet, burada sadece 6 ay kaldı. 2019 ocak ayından beri ülkesinin Bahia takımında top koşturan Fernandao bu sezon fazla şans bulamadı. Sudamericana Kupası'nda iki maçta forma giyen Fernandao, Medipol Başakşehir'in gelecek planlamasında yer alan oyunculardan biri.

Son dakika transfer haberleri | Başakşehirden Fernandao hamlesi...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'in forvet hattında şu anda yabancı futbolculardan Enzo Crivelli, Fredrik Gulbrandsen, Demba Ba ve Robinho forma giyiyor.

İstanbul ekibi yeni sezon için Süper Lig tecrübesi de olan Fernandao'yu kadrosuna katmayı düşünüyor.

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