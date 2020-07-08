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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika transfer haberleri | Başkan Berna Gözbaşı: Mensah için Beşiktaş'la görüştük
08.07.2020 - 07:00 |

Son dakika transfer haberleri | Başkan Berna Gözbaşı: Mensah için Beşiktaş'la görüştük

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Bernard Mensah için Beşiktaş'la görüştüklerini açıkladı.

Son dakika transfer haberleri | Başkan Berna Gözbaşı: Mensah için Beşiktaş'la görüştük
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Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Bernard Mensah için Beşiktaş’tan resmi teklif aldıklarını açıkladı.

Son dakika transfer haberleri | Başkan Berna Gözbaşı: Mensah için Beşiktaşla görüştük

Ganalı oyuncuya yurt içi ve yurt dışından teklifler olduğunu doğrulayan Gözbaşı, “Biz Mensah için şu ana kadar bir tek Beşiktaş ile görüştük. Lig bitene kadar transferle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü tek hedefimiz ligde kalabilmek” ifadelerini kullandı.

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