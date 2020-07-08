Son dakika transfer haberleri | Başkan Berna Gözbaşı: Mensah için Beşiktaş'la görüştük

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Bernard Mensah için Beşiktaş’tan resmi teklif aldıklarını açıkladı.

Ganalı oyuncuya yurt içi ve yurt dışından teklifler olduğunu doğrulayan Gözbaşı, “Biz Mensah için şu ana kadar bir tek Beşiktaş ile görüştük. Lig bitene kadar transferle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü tek hedefimiz ligde kalabilmek” ifadelerini kullandı.