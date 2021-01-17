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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son dakika transfer haberleri - Beşiktaş'ın gündemindeki Mandzukic, Milan ile anlaşmaya vardı!
17.01.2021 - 14:22 | | Fanatik

Son dakika transfer haberleri - Beşiktaş'ın gündemindeki Mandzukic, Milan ile anlaşmaya vardı!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın da ilgilendiklerini dile getirdiği Hırvat golcü Mario Mandzukic, bir süredir görüşmeler yaptığı Milan ile anlaşmaya vardı.

Son dakika transfer haberleri - Beşiktaş'ın gündemindeki Mandzukic, Milan ile anlaşmaya vardı!
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Süper Lig'de ikinci yarı öncesi hücum hattına bir takviye gerçekleştirmeyi planlayan Beşiktaş'a teknik direktör Sergen Yalçın'ın da ilgilendiklerini belirttiği Hırvat golcü Mario Mandzukic'ten kötü haber geldi. Mandzukic, İtalya Serie A'de şampiyonluk mücadelesi veren Milan ile anlaşma sağladı.

Nicolo Schira'nın haberine göre Mandzukic, Milan ile sezon sonuna kadar bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Hırvat golcünün yarım sezonluk 1.5 milyon Euro artı bonuslar şeklinde bir kazancı olacağı belirtildi.

İlk seçeneği Milan için birçok teklifi reddettiği açıklanan Mandzukic'in transferi önümüzdeki 48 saat içinde sağlık kontrolleri ve resmi imza ile sonuçlanacak.

Daha önce İtalya'da Juventus forması giyen ve 2020'nin ocak ayında Katar ekibi Al Duhail'e transfer olan Mandzukic, 1 senelik aranın ardından Milan formasıyla yeniden İtalya Serie A'ya dönmüş oldu.

Son dakika transfer haberleri - Beşiktaşın gündemindeki Mandzukic, Milan ile anlaşmaya vardı

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