Son dakika transfer haberleri - Borussia Dortmund, Thomas Meunier'i resmen açıkladı!

Borussia Dortmund'dan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Thomas Meunier ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

30 Haziran 2024'e kadar geçerli olacak sözleşmeyi imzalayan Belçikalı sağ bek, "Dortmund tam da benim oynamak istediğim gibi futbol oynuyor. Heyecan verici, otantik ve doğal" ifadesini kullandı.

Meunier'in performansı

Bu sezon Paris Saint-Germain (PSG) ile 27 resmi maç çıkan Meunier, 1 gol 2 asistle oynadı.