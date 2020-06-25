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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Son dakika transfer haberleri - Borussia Dortmund, Thomas Meunier'i resmen açıkladı!
25.06.2020 - 17:35 |

Son dakika transfer haberleri - Borussia Dortmund, Thomas Meunier'i resmen açıkladı!

Borussia Dortmund, PSG'deki sözleşmesi sona eren Belçikalı sağ bek Thomas Meunier'i transfer ettiğini duyurdu.

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Borussia Dortmund'dan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Thomas Meunier ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

30 Haziran 2024'e kadar geçerli olacak sözleşmeyi imzalayan Belçikalı sağ bek, "Dortmund tam da benim oynamak istediğim gibi futbol oynuyor. Heyecan verici, otantik ve doğal" ifadesini kullandı.

Son dakika transfer haberleri - Borussia Dortmund, Thomas Meunieri resmen açıkladı

Meunier'in performansı
Bu sezon Paris Saint-Germain (PSG) ile 27 resmi maç çıkan Meunier, 1 gol 2 asistle oynadı.

 

Son dakika transfer haberleri - Borussia Dortmund, Thomas Meunieri resmen açıkladı
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