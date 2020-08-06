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06.08.2020 - 14:08 | | Uğur Demirkırdı/DHA

Son dakika transfer haberleri | Caner Erkin yeniden Fenerbahçe'de!

Transfer atağına kalkan Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli sol bekle de anlaşmaya vardı. Olumlu geçen görüşmenin sonunda taraflar anlaşmaya vardı. Küçük detayların giderileceği ve Caner'in imzayı atmayı kabul ettiği belirtildi.

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Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Caner Erkin, eski takımı Fenerbahçe'ye döndü.

Sol bek arayışlarına devam eden Fenerbahçe, eski futbolcusu Caner Erkin ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli yöneticiler, bugün Caner Erkinin menajeri Batur Altıparmak ile son kez bir görüşme gerçekleştirdi. Olumlu geçen görüşmenin sonunda taraflar anlaşmaya vardı. Küçük detayların giderileceği ve Caner'in imzayı atmayı kabul ettiği belirtildi. Fenerbahçe'nin anlaşmayı resmi olarak bugün ya da yarın açıklaması bekleniyor.

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