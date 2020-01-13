Son dakika transfer haberleri | Cenk Gönen, Gaziantep FK için sağlık kontrolünde...

Mesut Aydın KALE / Skorer ÖZEL

Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray'da da forma giyen Cenk Gönen Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile görüşmeye başladı.

Son olarak İspanya 2. Lig ekibinde forma giyen ve 2 yıl önce ağır bir sakatlık geçiren tecrübeli kaleci kırmızı siyahlar için sağlık kontrolünden geçiyor. Antalya kampına dahil olan Cenk sağlık kontrolü sonrasında eğer sorun çıkmaz ise sözleşme için görüşmelere başlayacak.

Ayrıca tecrübeli kalecinin kırmızı siyahlı eşofman üstünü giydiği görüldü. Cenk Gönen son olarak İspanya 2. Lig takımlarından Malaga forması giyiyordu.

Kaleye 2 aday daha

Gaziantep FK'da Cenk Gönen olmazsa diğer alternatif isimler ise Kasımpaşa'da forma giyen Ramazan Köse ve Alanyaspor forması giyen Haydar Yılmaz.

Sakatlığı sebebiyle 4 ay forma giyemeyecek Luis Suarez'in Devler Ligi'ndeki en iyi 5 golü