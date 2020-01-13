Son dakika transfer haberleri | Cenk Gönen, Gaziantep FK için sağlık kontrolünde...
Son olarak Malaga forması giyen Cenk Gönen Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK için sağlık kontrolünden geçiyor.
Mesut Aydın KALE / Skorer ÖZEL
Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray'da da forma giyen Cenk Gönen Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile görüşmeye başladı.
Son olarak İspanya 2. Lig ekibinde forma giyen ve 2 yıl önce ağır bir sakatlık geçiren tecrübeli kaleci kırmızı siyahlar için sağlık kontrolünden geçiyor. Antalya kampına dahil olan Cenk sağlık kontrolü sonrasında eğer sorun çıkmaz ise sözleşme için görüşmelere başlayacak.
Ayrıca tecrübeli kalecinin kırmızı siyahlı eşofman üstünü giydiği görüldü. Cenk Gönen son olarak İspanya 2. Lig takımlarından Malaga forması giyiyordu.
Kaleye 2 aday daha
Gaziantep FK'da Cenk Gönen olmazsa diğer alternatif isimler ise Kasımpaşa'da forma giyen Ramazan Köse ve Alanyaspor forması giyen Haydar Yılmaz.
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