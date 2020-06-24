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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika transfer haberleri | Domagoj Vida'ya tepki: Böyle insanlara yer yok
24.06.2020 - 12:37 |

Son dakika transfer haberleri | Domagoj Vida'ya tepki: Böyle insanlara yer yok

Rus ekiplerinin peşinde olduğu belirtilen Beşiktaşlı Domagoj Vida’nın ülkeye transferinin önüne, zamanında Ukrayna sözleriyle Rusları kızdırmasının yarattığı zorluk çıktı.

Son dakika transfer haberleri | Domagoj Vida'ya tepki: Böyle insanlara yer yok
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Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Beşiktaş’ta sezon sonu takımdan ayrılabileceği belirtilen Domagoj Vida ile bir süredir Rus kulüplerinin ilgilendiği belirtiliyor. Siyah-beyazlılarda kazandığı yıllık ücreti farklı takımlarda da kazanabileceğini düşünen Vida için bazı Rus kulüplerinin menajeriyle temasa geçtiği ifade ediliyor.

Son dakika transfer haberleri | Domagoj Vidaya tepki: Böyle insanlara yer yok

Ancak taraflar anlaşsa bile bu transferin, kamuoyu baskısı nedeniyle zora girebileceğine dikkat çekiliyor. Vida’nın Rusya’daki Dünya Kupası sırasında sarf ettiği sözlerin ülkede unutulmadığı, bu durumun transferi güçleştirebileceğine işaret ediliyor. Hırvatistan, Rusya'yı eleyerek Dünya Kupası'nda yarı finale çıktığında Vida ‘Yaşasın Ukrayna… Bu galibiyet Ukrayna için’ sözlerini sarf etmiş ve bu, ev sahibi ülkede tepkiyle karşılanmıştı.

Rus gazeteci Armen Gasparyan konuyla ilgili Sports’ru’da yer alan açıklamasında, futbolcuya Rusya kapısının kapalı olması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Domagoj Vida gibi insanlara Rusya’da yer yok. Ukrayna için olan haykırışlarını hatırlıyorum. Bırakalım Türkiye’de ya da başka bir yerde oynasın. Bu konuda prensiplere göre hareket edilmeli”.

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