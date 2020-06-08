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08.06.2020 - 08:35 |

Son dakika transfer haberleri | Emre Mor'a Fatih Terim bile çare olamadı

Galatasaray, genç yaşta kariyeri düşüşe geçen Emre Mor'u sezon başında kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Ancak sarı-kırmızılı ekipte bekleneni veremeyen milli futbolcu Celta Vigo'ya geri dönmüş, oradan da Yunanistan'ın Olympiakos takımına kiralanmıştı. 22 yaşındaki futbolcu komşuda da başarılı olamadı ve bir kez daha geri dönmeye hazırlanıyor.

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Genç yaşta yıldızı parlayan ve herkesi heyecanlandıran Emre Mor, Dortmund'a transfer olarak adından söz ettirmişti. Alman ekibinden daha büyük kulüplere gitmesi bekleyen 22 yaşındaki futbolcu, tam tersi bir grafik çizdi. Almanya'dan İspanya ekibi Celta Vigo'ya giden, La Liga'da özel hayatıyla gündeme gelip gözden düşen milli futbolcu, sezon başında ise Galatasaray'a gelmişti.

Fatih Terim de çare olamadı...

Fatih Terim'in de çare olamadığı Emre, son olarak Yunanistan'ın Olympiakos takımına kiralandı. İspanya basınında yer alan ve Sabah'ın derlediği habere göre; Yunanistan macerası da umduğu gibi geçmeyen milli futbolcu, şimdilerde ise geri dönmeye hazırlanıyor.

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'Emre Mor için işler yolunda gitmiyor'

Es.besoccer.com'un konuyla ilgili haberi şöyle: "Emre Mor için son bir kaç sezon iyi gitmiyor. Borussia Dortmund'dan Celta Vigo'ya transferinin ardından oyuncu, burada iyi bir performans gösteremedi. Celta'da geçen kötü sezonun ardından Emre, Galatasaray'a kiralandı. Ülkesinde, kariyerinin ilk patlama zamanlarındaki gibi çıkış yapacağını umuyordu. Ancak, orada da istenileni veremedi. Türk takımı kiralık sözleşmesini feshetti ve Celta onu Olimpiakos'a gönderdi. Burada da corona virüsü nedeniyle lig ertelenirken, öncesinde neredeyse hiç oynayamadı. Kiralanmasının ardından Yunan ekibi Emre ile ilgili son kararını verdi. Görünüşe göre 4 milyon Euro'luk satın alma maddesi bulunan Emre için Olimpiakos herhangi bir teklifte bulunmayacak. Oyuncu, Celta Vigo'ya dönecek. "

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