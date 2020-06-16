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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika transfer haberleri | Falcao'yu resmen açıkladı: Kadromuzda görmek isteriz
16.06.2020 - 09:58 |

Son dakika transfer haberleri | Falcao'yu resmen açıkladı: Kadromuzda görmek isteriz

River Plate yöneticisi Enzo Francescoli, gelmek istemesi halinde Radamel Falcao'ya kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

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River Plate'in 35 yaşındaki forvet Ignacio Scocco'nun sözleşme yenilemeyeceğinin belli olması üzerine, yeni forvet için arayışlar başladı.

Rafael Santos Borre'nin de takımdaki geleceğinin belirsiz olması üzerine gündeme gelen iki isim Gonzalo Higuain ve Radamel Falcao oldu.

"KAPILAR SONUNA KADAR AÇIK"
Arjantin basınına konuşan yönetici Enzo Francescoli; "Bu isimleri getirmek çok zor. Muazzam yetenekte iki oyuncu olduklarına şüphe yok, ancak transferleri zor. Transferler sadece ekonomik nedenler yüzünden zor değil. Oyuncuların bazen kariyerleri hakkında farklı fikirleri oluyor. Buna rağmen her zaman dediğim gibi; kapılarımız onlara sonuna kadar açık." dedi.

Son dakika transfer haberleri | Falcaoyu resmen açıkladı: Kadromuzda görmek isteriz

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