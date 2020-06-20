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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe Maussa Wague'nin peşinde!
20.06.2020 - 09:05 |

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe Maussa Wague'nin peşinde!

Fransız ekibi Nice’in Barcelona’dan kiraladığı Moussa Wague için harekete geçildi. Fransızlar satın alma opsiyonunu kullanmazsa resmi teklif yapılacak.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe Maussa Wague'nin peşinde!
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Isla ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasındaki en önemli konulardan birisi de sağ bek takviyesi. Bu bölgeye nokta transfer yapmak isteyen yönetimin hedefindeki isim belli oldu. Alınan bilgilere göre listenin ilk sırasında Moussa Wague yer alıyor.

2018'DE BELÇİKA'DAN ALINDI
Barcelona'nın 2018'de Belçika ekibi Eupen'den 5 milyon Euro'ya aldığı Senegalli yıldız ocak ayında Nice'e kiralandı. Fransız kulübünün 21 yaşındaki Wague'yi satın alma opsiyonu var.

KOÇ İLİŞKİLERİNİ KULLANACAK
Eğer Nice opsiyonu kullanmazsa Fenerbahçe hemen devreye girecek. Başkan Ali Koç, Barcelona kulübü ile ilişkilerini kullanarak Wague'yi 1 yıllığına kiralamak için görüşmeler yapacak.

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OPSİYONU 10 MİLYON EURO
Kiralık oynadığı Nice'te 5 lig maçına çıkan Senegalli yıldız 2 asist yaptı. Fransız basını, satın alma opsiyonunun 10 milyon Euro olduğunu ve Nice'in bu parayı ödemeyeceğini yazıyor.

HEM GÜÇLÜ HEM SÜRATLİ
Hücum özellikleri ile ön plana çıkan bir sağ bek olan Moussa Wague yüksek sürati ve güçlü fiziği ile tanınıyor.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe Maussa Waguenin peşinde

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