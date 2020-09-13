Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe Tisserand'ı resmen açıkladı!
13.09.2020 - 16:51 |

Son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe Tisserand'ı resmen açıkladı!

Fenerbahçe, savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başladığını resmen açıkladı.

Son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe Tisserand'ı resmen açıkladı!
ABONE OL

Fenerbahçe Kulübü, Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlamıştır. Futbolcu görüşmeler kapsamında bu akşam İstanbul’a gelecektir" denildi.

Son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe Tisserandı resmen açıkladı

Kruse'nin Fenerbahçe kariyeri

Josef de Souza, İstanbul'a geldi...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe Tisserand'ı resmen açıkladı!
    Son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe Tisserand'ı resmen açıkladı!
  2. MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (CANLI)
    MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (CANLI)
  3. Haftanın en kritik maçı! Trabzonspor-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
    Haftanın en kritik maçı! Trabzonspor-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
  4. Hes Kablo Kayserispor - Kasımpaşa (CANLI)
    Hes Kablo Kayserispor - Kasımpaşa (CANLI)
  5. Burak 90 dakika oynadı, Lille son anlarda galibiyeti kaptı
    Burak 90 dakika oynadı, Lille son anlarda galibiyeti kaptı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray, Neftçi Bakü hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Neftçi Bakü hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Wilfried Kanga ile anlaştı

Kayserispor, Wilfried Kanga ile anlaştı

Transfer Haberleri | Josef de Souza Beşiktaş için İstanbul'da

Transfer Haberleri | Josef de Souza Beşiktaş için İstanbul'da

Bursaspor taraftarı: Bu şehrin tek umudu sensin

Bursaspor taraftarı: Bu şehrin tek umudu sensin

Sıradaki Haber