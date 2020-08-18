Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Altay Bayındır kararı

Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli takım kaleci transferinde frene bastı. Erol Bulut'un istediği doğrultusunda Altay Bayındır ile yola deval edilecek. Gelecek sezon Sarı-Lacivertli takımın bir numaralı kalecisi yine Altay Bayındır olacak.

Selmani'den vazgeçtiler!

Menemenspor kalecisi, Selmani transferi için 1 milyon bonservis ve 200 bin Euro maaş konusunda prensip anlaşmasına varılmıştı. Ancak Erol Bulut Darri transferinde olduğu gibi bu transferi de veto etti. Bu transferin gerçekleşme ihtimali şimdilik düşük görünüyor.

Harun Tekin kalmak istiyor!

İsmi Kasımpaşa ile anılan ancak yüksek maaşı nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Harun Tekin takımda kalarak Altay Bayındır ile rekabete girmek istiyor.

Juventuslu Carlo Pinsoglio gündemde!

Fenerbahçe'de Harun Tekin'in ayrılması durumunda altertanif de hazır. Sarı-Lacivertli takım Juventus forması giyen Carlo Pinsoglio ile prensip anlaşmasına vardı. İtalyan ekibi 30 yaşındaki İtalyan kaleciyi bedelsiz bırakmaya sıcak bakıyor.