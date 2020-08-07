Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçeli Zanka Kopenhag yolcusu...

Fenerbahçe’de kadroda düşünülmeyen futbolculardan Mathias Zanka için sıcak gelişmeler dikkat çekiyor. Geçen sezon büyük umutlarla gelen ancak beğenilmeyen Danimarkalı stoper Kopenhag’a dönüş için hazırlıklar yapıyor.

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Kopenhag’ın 30 yaşındaki Zanka’yı önce kiralamak istediği ancak anlaşma makul fiyatta olursa bonservisini de alabileceği bildirildi. Kopenhag’ın bu transfer 2 milyon euroyu aşmayacak şekilde bitirebileceği savunuldu.

Daha önce Kopenhag’da tekni direktör Solbakken ile çalışan deneyimli stoperin bu transferi çok istediği kaydedildi. Fenerbahçe’de düşünülmeyen Zanka da sarı-lacivertlilerden ayrılmaya sıcak bakıyor.

Kopenhag taraftarı istiyor

Öte yandan çarşamba akşamı Başakşehir’in Kopenhag’ı 3-0 yendiği maçta Danimarka ekibini sosyal medyada destekleyen Zanka’ya ülkesinin taraftarları da mesajlar attı. Kopenhag taraftarları, Zanka’yı takımlarında görmek istediklerini mesajlarla vurguladı.

Danimarka basını da Zanka-Kopenhag haberlerine yer vererek, kısa süre içinde bir gelişme olabileceği dile getirildi. Zanka daha önce 2007-08 ve 2014-15 sezonlarında Kopenhag’da oynamıştı.