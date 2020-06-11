11.06.2020 - 08:15 |
Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü: Mario Mandzukic
Transferde genç ve maliyeti düşük isimlere yönelmesine rağmen bir de flaş transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Al Duhail'de mutsuz olan 34 yaşındaki Mario Mandzukic'e kancayı taktı.
Transferde genç ve maliyeti düşük isimlere yönelmesine rağmen bir de flaş transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Al Duhail'de mutsuz olan 34 yaşındaki Mario Mandzukic'e kancayı taktı.
"MAAŞININ 2 MİLYON EUROSUNU ÖDERİZ"
Kanarya, golcü futbolcu için Al Duhail'e, "Maaşının 2 milyon eurosunu biz ödeyebiliriz. Kiralama bedeli de vermeyiz" teklifinde bulundu. Flaş transfer girişimini, Katar'dan Al Kass Sport da duyurdu