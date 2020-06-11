Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü: Mario Mandzukic

Transferde genç ve maliyeti düşük isimlere yönelmesine rağmen bir de flaş transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Al Duhail'de mutsuz olan 34 yaşındaki Mario Mandzukic'e kancayı taktı.

"MAAŞININ 2 MİLYON EUROSUNU ÖDERİZ"

Kanarya, golcü futbolcu için Al Duhail'e, "Maaşının 2 milyon eurosunu biz ödeyebiliriz. Kiralama bedeli de vermeyiz" teklifinde bulundu. Flaş transfer girişimini, Katar'dan Al Kass Sport da duyurdu