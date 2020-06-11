Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü: Mario Mandzukic
11.06.2020 - 08:15 |

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü: Mario Mandzukic

Transferde genç ve maliyeti düşük isimlere yönelmesine rağmen bir de flaş transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Al Duhail'de mutsuz olan 34 yaşındaki Mario Mandzukic'e kancayı taktı.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü: Mario Mandzukic
ABONE OL

Transferde genç ve maliyeti düşük isimlere yönelmesine rağmen bir de flaş transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Al Duhail'de mutsuz olan 34 yaşındaki Mario Mandzukic'e kancayı taktı.

"MAAŞININ 2 MİLYON EUROSUNU ÖDERİZ"
Kanarya, golcü futbolcu için Al Duhail'e, "Maaşının 2 milyon eurosunu biz ödeyebiliriz. Kiralama bedeli de vermeyiz" teklifinde bulundu. Flaş transfer girişimini, Katar'dan Al Kass Sport da duyurdu

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçeye dünya yıldızı golcü: Mario Mandzukic

 

    Irina Moroziuk'tan olay yaratan dans!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü: Mario Mandzukic
      Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü: Mario Mandzukic
    2. Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray ilk transferi yaptı, lig biter bitmez...
      Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray ilk transferi yaptı, lig biter bitmez...
    3. Galatasaray'ın fizik sınavı
      Galatasaray'ın fizik sınavı
    4. La Liga zamanı!
      La Liga zamanı!
    5. Fenerbahçe'de yine aynı senaryo
      Fenerbahçe'de yine aynı senaryo



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Nijer’de bir köyde yaşayan çocuklara Beşiktaş forması hediye edildi

    Nijer’de bir köyde yaşayan çocuklara Beşiktaş forması hediye edildi

    Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı

    Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı

    Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor

    Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor

    Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li Kylee Shook'u transfer etti

    Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li Kylee Shook'u transfer etti

    Sıradaki Haber