Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da Berat Özdemir sesleri! İstanbul'a geldi...
26.08.2020 - 10:48 |

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da Berat Özdemir sesleri! İstanbul'a geldi...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir transfere imza atmak üzere. Süper Lig'in yıldız ismi gelen son dakika bilgisine göre Galatasaray ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

ABONE OL

Yeni sezon öncesi transferlerine devam eden Galatasaray, kadrosuna önemli isimleri katmaya devam ediyor. Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Fatih Öztürk ve Emre Kılınç gibi oyuncuları renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar gündemine sürpriz bir ismi daha aldı. Orta alan rotasyonuna yerli futbolcular arayan Galatasaray'ın Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'le ilgilendiği iddia edildi.

Takvim'in aktardığı habere göre genç yıldızın yönetimle görüşmek için İstanbul'a geldiği öne sürüldü. Berat Ayberk Özdemir'in durumuyla ilgili soruya Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre, "Her şey olabilir ama inşallah bir sene daha bizimle devam eder. Kalmasını istiyorum, çok iyi oyuncu" yanıtını vermişti.

Gençlerbirliği altyapısından yetişen Berat Ayberk Özdemir, geride bıraktığımız sezon ligde oynadığı 31 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti. Orta sahada hem savunmaya hem de hücuma dönük forma giyebilen 22 yaşındaki futbolcu, Hacettepe'de de oynamıştı.

Son dakika transfer haberleri | Galatasarayda Berat Özdemir sesleri İstanbula geldi...

Fernando Torres'in San Marino'ya attığı harika gol
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. NBA'de yılın savunma oyuncusu Giannis Antetokounmpo
    NBA'de yılın savunma oyuncusu Giannis Antetokounmpo
  2. Samudio: Rize'de restoranlarda hesap almıyorlar
    Samudio: Rize'de restoranlarda hesap almıyorlar
  3. Olympique Lyon'dan Altay'a teşekkür
    Olympique Lyon'dan Altay'a teşekkür
  4. Burak Karabacak: Hedefimiz Bayburt için yine en iyisini yapmak
    Burak Karabacak: Hedefimiz Bayburt için yine en iyisini yapmak
  5. Son dakika | Trabzonspor'a Ajax'tan stoper: Magallan
    Son dakika | Trabzonspor'a Ajax'tan stoper: Magallan



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer haberleri | James Rodriguez'in yeni adresi Premier Lig

Transfer haberleri | James Rodriguez'in yeni adresi Premier Lig

İşte Beşiktaş'ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri!

İşte Beşiktaş'ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri!

Şampiyonlar Ligi'nde tüm gelir Başakşehir’e

Şampiyonlar Ligi'nde tüm gelir Başakşehir’e

Erol Bulut'tan futbolculara eleştiri!

Erol Bulut'tan futbolculara eleştiri!

Sıradaki Haber