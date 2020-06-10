Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da Nagatomo ayrılıyor...
10.06.2020 - 08:48 | | FANATİK

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da Nagatomo ayrılıyor...

2017/2018 sezonunun devre arasında Inter'den Galataaray'a transfer olan ve o dönemki başarılarda büyük pay sahibi olan Yuto Nagatomo kulüpten ayrılıyor.

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da Nagatomo ayrılıyor...
ABONE OL

Galatasaray'da Japon sol bek Yuto Nagatomo ayrılık kararı aldı. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; Suudi Arabistan kulübü Al Nasr 33 yaşındaki sol beke dün akşam bir teklif daha yaptı.

Kariyerinin son döneminde olan 33 yaşındaki sol bek, futbolu bırakmadan hemen önce aldığı bu yüksek teklif sonucunda ayrılma kararı aldı. Nagatomo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi Temmuz ayı sonunda bitiyor. Dolayısıyla tecrübeli futbolcu şu an istediği kulüple transfer görüşmesi yapabilir, hatta Temmuz ayının sonundan itibaren geçerli olacak şekilde imza da atabilir.

Nagatomo bu sezon çıktığı 24 maçta takımına 2 gollük katkı sağladı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fatih Terim'e sürpriz teklif!

Son dakika transfer haberleri | Galatasarayda Nagatomo ayrılıyor...

    Ter Stegen'den inanılmaz kurtarışlar!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Kortta geri sayım! Djokovic ve Murry...
      Kortta geri sayım! Djokovic ve Murry...
    2. Emre Belözoğlu'nun planları suya düştü!
      Emre Belözoğlu'nun planları suya düştü!
    3. Joker Gustavo! Serdar Aziz'in yanında...
      Joker Gustavo! Serdar Aziz'in yanında...
    4. At yarışları geri dönüyor! Seyircisiz koşulacak
      At yarışları geri dönüyor! Seyircisiz koşulacak
    5. Galatasaray’ın değeri düştü!
      Galatasaray’ın değeri düştü!



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Futbolda dijital dönem!

    Futbolda dijital dönem!

    Türkiye Tenis Federasyonu başkanı Cengiz Durmuş: "Hazırlıklıyız"

    Türkiye Tenis Federasyonu başkanı Cengiz Durmuş: "Hazırlıklıyız"

    Fenerbahçe'de Muriç tedbiri

    Fenerbahçe'de Muriç tedbiri

    Bayer Leverkusen Almanya Kupası’nda finale yükseldi

    Bayer Leverkusen Almanya Kupası’nda finale yükseldi

    Sıradaki Haber