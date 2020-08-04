Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'dan Onyekuru için yeni atak

Henry Onyekuru, henüz sezon bitmeden sözleşmesi sona ermesi nedeniyle Monaco tarafından geri çağrılınca Galatasaray’dan ayrılmak zorunda kaldı. Fransız ekibi, oyuncusunu Sarı- Kırmızılı ekibe göndermeyi düşünmese de Onyekuru ise tam tersini düşünüyor... Teknik direktör Niko Kovac’ın yeni sezon planlamasında yer almayan ve sezon öncesi kampına dahil edilmeyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunun en ciddi talibi Yunanistan’dan Olympiakos’tu. Ancak yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediği bilinen Nijeryalı, flaş bir paylaşıma imza attı.

1 sezon daha kiralık

Onyekuru, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Yaşanan bu gelişmeler üzerine taraftarlar bir hayli heyecanlanırken, yıldız oyuncuya binlerce mesaj gönderdi. Yönetimin de bu konuda iştahı kabardı. Nijeryalı için önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturabileceği ve girişimlere başlanabileceği bilgisine ulaşıldı. Cim Bom, en azından Onyekuru’yu 1 sene daha kiralık olarak kadrosuna katmayı çok istiyor.