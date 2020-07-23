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23.07.2020 - 07:33 |

Son dakika transfer haberleri | Gökhan Töre Beşiktaş'a dönüyor

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Gökhan Töre'nin Siyah Beyazlılar'a geri dönmesinin an meselesi olduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri | Gökhan Töre Beşiktaş'a dönüyor
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Beşiktaş'ta Gökhan Töre sesleri... Siyah Beyazlılar'da teknik direktör Sergen Yalçın'ın Gökhan Töre'yi istediği ve 28 yaşındaki oyuncunun da İstanbul'a dönmeye 'Evet' dediği belirtildi.

Ortacizgi.com'un haberine göre 28 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'a gelmek için Yeni Malatyaspor'daki alacaklarından vazgeçti ve yönetimden bonservisini istedi. Başarılı oyuncu bu sene çıktığı 27 maçta 2 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Son dakika transfer haberleri | Gökhan Töre Beşiktaşa dönüyor

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