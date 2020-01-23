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23.01.2020 - 16:12 |

Son dakika transfer haberleri | Guilherme: Transferim gerçekleşmedi

Yeni Malatyasporlu Guilherme, Beşiktaş'a transferinin harcama limitlerine takıldığını açıkladı.

Son dakika transfer haberleri | Guilherme: Transferim gerçekleşmedi
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Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenmesine rağmen kupaya veda eden Yeni Malatyaspor'da yıldız futbolcu Guilherme maç sonu konuştu.

Beşiktaş sorusuna cevap veren yıldız isim, transfer neden gerçekleşmediğini açıkladı.

Açıklama şöyle:

Beşiktaş'a transferim, federasyonun limitlerine takıldığı için olmadı. Bu konu hakkında artık konuşmak istemiyorum. Malatya'dayım ve burada mutluyum.

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