Son dakika transfer haberleri | Guilherme: Transferim gerçekleşmedi

Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenmesine rağmen kupaya veda eden Yeni Malatyaspor'da yıldız futbolcu Guilherme maç sonu konuştu.

Beşiktaş sorusuna cevap veren yıldız isim, transfer neden gerçekleşmediğini açıkladı.

Açıklama şöyle:

Beşiktaş'a transferim, federasyonun limitlerine takıldığı için olmadı. Bu konu hakkında artık konuşmak istemiyorum. Malatya'dayım ve burada mutluyum.

Beşiktaş, sezon başında ayrılan futbolcularına böyle teşekkür etmişti