01.02.2021 - 12:34 |
Son dakika transfer haberleri - Güven Yalçın İtalya'da! Lecce atkısıyla poz...
Beşiktaş'tan Lecce'ye satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer olan Güven Yalçın'dan ilk fotoğraf ve transferin detayları geldi.
Emre Topaloğlu - Skorer Dış Haberler
Siyah-beyazlı ekibin Cenk Tosun transferinden sonra Lecce'ye kiralık gitmesine izin verilen Güven Yalçın, İtalya'ya gitti.
Bu sabah Napoli'ye inen ve havalimanında Lecce atkısıyla poz veren Güven'in transferinin bu resmen açıklanması bekleniyor.
5 milyon euro satın alma opsiyon + % 20 pay
Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan 1999 doğumlu golcü oyuncunun Lecce'ye satın alma opsiyonunun 5 milyon euro olduğu belirtildi. Ayrıca Lecce, Güven'in satarsa bonservisinin %20'sini de Beşiktaş'a verecek.
Bu sezon Beşiktaş’ta 13 maça çıkan Güven, 1 gol attı.
Güven, imza için İtalya'da