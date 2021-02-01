Son dakika transfer haberleri - Güven Yalçın İtalya'da! Lecce atkısıyla poz...

Emre Topaloğlu - Skorer Dış Haberler

Siyah-beyazlı ekibin Cenk Tosun transferinden sonra Lecce'ye kiralık gitmesine izin verilen Güven Yalçın, İtalya'ya gitti.

Bu sabah Napoli'ye inen ve havalimanında Lecce atkısıyla poz veren Güven'in transferinin bu resmen açıklanması bekleniyor.

5 milyon euro satın alma opsiyon + % 20 pay

Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan 1999 doğumlu golcü oyuncunun Lecce'ye satın alma opsiyonunun 5 milyon euro olduğu belirtildi. Ayrıca Lecce, Güven'in satarsa bonservisinin %20'sini de Beşiktaş'a verecek.

Bu sezon Beşiktaş’ta 13 maça çıkan Güven, 1 gol attı.

Güven, imza için İtalya'da