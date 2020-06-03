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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika transfer haberleri | Hasan Kartal: Oğulcan ayrılıyor, Galatasaray'a yakın
03.06.2020 - 15:18 |

Son dakika transfer haberleri | Hasan Kartal: Oğulcan ayrılıyor, Galatasaray'a yakın

Yaz transfer dönemi için ismi Galatasaray ile anılan Çaykur Rizespor'un golcü futbolcusu Oğulcan Çağlayan ile ilgili resmi açıklama geldi. Karadeniz kulübünün başkanı Hasan Kartal katıldığı canlı yayında "Oğulcan Çağlayan Rizespor'dan ayrılıyor. Görüşmeleri Galatasaray ağırlıklı." ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberleri | Hasan Kartal: Oğulcan ayrılıyor, Galatasaray'a yakın
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Süper Lig'in başlamasına sayılı zaman kala kulüpler bir yandan da bir sonraki sezonun yapılanmasını oluşturmaya çalışıyor. Bu kulüplerin başında da Galatasaray geliyor. Sarı Kırmızılı kulüp gelecek sezon yerli isimlere ağırlık vermek için harekete geçti.

Bu isimlerden biri de Rizespor'un 23 yaşındaki forveti Oğulcan Çağlayan. Bu sezon mavi-yeşilli formayla 22 maçta görev alan Oğulcan; 4 gol atıp, 2de asist yapma başarısı gösterdi. Oğulcan Çağlayanın gelecek sezon Galatasaray'da forma giymesi bekleniyor.

Görüşmeleri Başkan Hasan Kartal katıldığı canlı yayında bizzat açıkladı. Haber Global'e telefonla bağlanan Kartal, "Oğulcan Çağlayan Rizespor'dan ayrılıyor. Görüşmeleri Galatasaray ağırlıklı." ifadelerini kullandı.

 Son dakika transfer haberleri | Hasan Kartal: Oğulcan ayrılıyor, Galatasaraya yakın

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