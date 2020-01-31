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31.01.2020 - 10:44 |

Son dakika transfer haberleri | Kartal: Alper Potuk'u düşünüyoruz

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçeli Alper Potuk'u istediklerini bir kez daha açıkladı.

Son dakika transfer haberleri | Kartal: Alper Potuk'u düşünüyoruz

Transferin son gününde Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe'de yedek kulübesine mahkum kalan Alper Potuk'u bir kez daha istediklerini yineledi.

Trt Spor'a konuşan Kartal'ın açıklamaları şöyle: "Alper sevdiğimiz biri, sempatik bir çocuk. Fenerbahçe'de yer bulamadı. İstiyoruz. Bazı oyuncular takımlarına entegre olamıyor. Bize geldiğinde kendini gösteriyor. Vedat Muriqi gibi. Gençlerbirliği'nden aldık. Bizde ne güzel yerlere geldi. Alper'in bize gelmesi kendisi için de faydalı olacak. Zaten son gün, olur veya olmaz. Karar kendisinin takdiri.

 

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