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HaberlerKayserispor Haberleri Son dakika transfer haberleri | Kayserispor, Bayram Bektaş'la el sıkıştı
03.08.2020 - 12:11 | | Fanatik

Son dakika transfer haberleri | Kayserispor, Bayram Bektaş'la el sıkıştı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Bayram Bektaş ile anlaşmaya vardı. Bektaş, Sarı-Kırmızılı ekiple 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Son dakika transfer haberleri | Kayserispor, Bayram Bektaş'la el sıkıştı
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Gelecek sezon Süper Lig'in 21 takıma çıkmasıyla yeniden Süper Lig'de mücadele edecek Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bayram Bektaş oldu. Şenol Güneş'in yardımcılığından istifa eden ve ismi bazı Süper Lig takımlarıyla anılan Bektaş, Kayserispor ile iki yıllık sözleşme imzalayacak.

Son dakika transfer haberleri | Kayserispor, Bayram Bektaşla el sıkıştı

Kulüp tarafı ve Bektaş kesin olarak anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Kayserispor'da son olarak Hırvat teknik adam Prosinecki görev yapıyordu.

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