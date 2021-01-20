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20.01.2021 - 12:34 |

Son dakika transfer haberleri | Kyle O'Quinn resmen Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko, NBA kariyerli pivot Kyle O'Quinn ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını resmen açıkladı!

Son dakika transfer haberleri | Kyle O'Quinn resmen Fenerbahçe Beko'da
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İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, uzun yıllar NBA’de forma giyen başarılı pivot Kyle O’Quinn (2.06, 1990) ile 2020-21 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varmıştır.

26 Mart 1990 tarihinde New York’ta dünyaya gelen Kyle O’Quinn, basketbol kariyerine kolej yıllarında Norfolk State Spartans ile başladı. 2008-2012 yılları arasında Norfolk State forması giyen O’Quinn, bu süreçte ribaund ve blok istatistiklerinde kendi konferansının en değerli isimlerinden biri olurken, kolejin en önemli savunmacılarından biri olarak anılmaya başladı. Başarılı bir kolej kariyeri geçiren O’Quinn, 2012 yazında düzenlenen NBA seçmelerinde 2. tur 49. sıradan Orlando Magic tarafından seçildi.

2012-2015 yılları arasında Orlando Magic, 2015-2018 yılları arasında da New York Knicks formaları giyen O’Quinn, 2018-19’da ise Indiana Pacers’a transfer oldu. Tecrübeli oyuncu, son NBA sezonunu ise 2019-20’de Philadelphia 76ers ekibinde geçirdi. NBA kariyeri boyunca hırsı, mücadele gücü ile ribaund ve bloklardaki etkinliğiyle tanınan ve toplamda 472 maçta forma giyen O’Quinn’in NBA kariyerindeki istatistikleri şu şekildeydi:

2012-2013 (Orlando Magic): 57 maç, 11.2 dakika, 4.1 sayı, 3.7 ribaund, 0.9 asist, 0.5 blok
 
2013-2014 (Orlando Magic): 69 maç, 17.2 dakika, 6.2 sayı, 5.3 ribaund, 1.1 asist, 1.3 blok
 
2014-2015 (Orlando Magic): 51 maç, 16.2 dakika, 5.8 sayı, 3.9 ribaund, 1.2 asist, 0.8 blok
 
2015-2016 (New York Knicks): 65 maç, 11.8 dakika, 4.8 sayı, 3.8 ribaund, 1.1 asist, 0.8 blok
 
2016-2017 (New York Knicks): 79 maç, 15.6 dakika, 6.3 sayı, 5.6 ribaund, 1.5 asist, 1.3 blok
 
2017-2018 (New York Knicks): 77 maç, 18.0 dakika, 7.1 sayı, 6.1 ribaund, 2.1 asist, 1.3 blok
 
2018-2019 (Indiana Pacers): 45 maç, 8.2 dakika, 3.5 sayı, 2.6 ribaund, 1.2 asist, 0.6 blok
 
2019-2020 (Philadelphia 76ers): 29 maç, 10.8 dakika, 3.5 sayı, 4.0 ribaund, 1.8 asist, 0.8 blok
Sürelerinin büyük bölümünü beş numara pozisyonundan alan O’Quinn, dört numara pozisyonunda da forma giyebiliyor. Alçak posttaki etkinliği, ribaund gücü ve blok tehdidi, pasör oyunu, O’Quinn’in oyunundaki en önemli artılar.

Dünyanın en önemli basketbol organizasyonu olan NBA’de sekiz sezon boyunca, dört farklı takımda forma şansı bulan ve önemli bir NBA kariyeriyle ilk kez Avrupa’ya gelecek olan Birleşik Amerikalı pivot, Fenerbahçe Beko’nun uzun oyuncu rotasyonunun en önemli parçalarından biri olacak.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Kyle O’Quinn’e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü   

Son dakika transfer haberleri | Kyle OQuinn resmen Fenerbahçe Bekoda

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