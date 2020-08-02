Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika transfer haberleri | Max Kruse'ye Almanya'dan 2 talip!
02.08.2020 - 17:34 |

Son dakika transfer haberleri | Max Kruse'ye Almanya'dan 2 talip!

Fenerbahçe'den ayrılan Alman yıldız Max Kruse'ye ülkesinden Schalke 04 ve Werder Bremen talip oldu. Werder Bremen, Kruse'ye Fenerbahçe ile ilgili isteğini iletti.

ABONE OL

Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse için Schalke 04 ve Werder Bremen devreye girdi.

Alman basınında çıkan habere göre; Werder Bremen, Max Kruse'ye 14 Ağustos'a kadar Fenerbahçe ile olan durumunu çözmesi ve kesin kararını iletmesi yönünde cevabını iletti. Kruse ile bir süredir görüşmelerini sürdüren Werder Bremen cephesi, Alman oyuncudan gelecek cevabı beklemeye başladı.

Schalke 04 ise Max Kruse'ye bir teklif yaptı ve ilgisini gösterdi. 32 yaşındaki oyuncunun maaş beklentisini öğrenmek isteyen Schalke, buna göre hareket edecek.

Kruse'nin önündeki en büyük engel olarak Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı feshettikten sonra durumunun belirsiz olması gösterildi. Kruse'nin bir kulüple imzalaması durumunda oluşabilecek hukuki sıkıntıların, kulüpleri tedirgin ettiği vurgulandı.

Son dakika transfer haberleri | Max Kruseye Almanyadan 2 talip

Geçici lisans formülü
Spor Hukukçusu Horst Kletke, şu anda bir risk olduğunu söylerken, "Eğer sözleşme feshinin hukuki olmadığı ortaya çıkarsa, büyük bir problem oluşur. Oyuncunun aynı anda iki sözleşmesi olur ve Fenerbahçe bu noktada kulüpten de tazminat alabilir." ifadelerini kullandı.

FIFA'nın geçici lisansla oyuncunun oynamasına izin verebileceğini kaydeden avukat, "Kruse eğer Werder Bremen ile sözleşme imzalarsa, oynamak için lisans başvurusu yapacak. Almanya Futbol Federasyonu ve FIFA bunu onaylamalı. Bremen, sözleşmeyi sisteme girer ve oynama izni ister. Fenerbahçe'nin de o aşamada kendi görüşünü bildirme hakkı var. FIFA o noktada "geçici" lisans verebilir. Bu sayede Kruse, Bremen için oynayabilir." dedi.

Son dakika transfer haberleri | Max Kruseye Almanyadan 2 talip

    Bursaspor taraftarından TFF'ye tepki
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika transfer haberleri | Max Kruse'ye Almanya'dan 2 talip!
      Son dakika transfer haberleri | Max Kruse'ye Almanya'dan 2 talip!
    2. Toprak Razgatlıoğlu, Superbike'ta üst üste ikinci kez podyuma çıktı
      Toprak Razgatlıoğlu, Superbike'ta üst üste ikinci kez podyuma çıktı
    3. Son dakika - TFF'den Adana Demirspor açıklaması
      Son dakika - TFF'den Adana Demirspor açıklaması
    4. Son dakika - Trabzonspor, Eddie Newton ile devam edileceğini açıkladı!
      Son dakika - Trabzonspor, Eddie Newton ile devam edileceğini açıkladı!
    5. Günün En Çok Oynanan Maçları
      Günün En Çok Oynanan Maçları



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Kasapoğlu'ndan Merih Demiral'a tebrik telefonu

    Bakan Kasapoğlu'ndan Merih Demiral'a tebrik telefonu

    Hasan Kartal: ‘Rizespor kulübüyle iplerini koparttırdılar’

    Hasan Kartal: ‘Rizespor kulübüyle iplerini koparttırdılar’

    Antalyaspor, yeni sezona iki kampla hazırlanacak

    Antalyaspor, yeni sezona iki kampla hazırlanacak

    Igor Kokoskov İstanbul yolunda

    Igor Kokoskov İstanbul yolunda

    Sıradaki Haber