22.01.2020 - 13:25 |
Son dakika transfer haberleri | Odriozola kiralık olarak Bayern Münih'te...
Alman devi Bayern Münih, Real Madrid'den genç sağ bek Alvaro Odriozola'yı kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.
Bayern Münih'ten devre arası transfer hamlesi geldi. Alman devi, Real Madrid forması giyen Alvaro Odriozola'yı transfer ettiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada 24 yaşındaki sağ bekin kiralık olarak transfer edildiği duyuruldu
Bu sezon Real Madrid formasıyla toplam 5 maça çıkan İspanyol oyuncu 1 asist kaydetti.