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10.06.2020 - 15:50 |

Son dakika transfer haberleri | Ronaldo için ayrılık iddiası

Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo için sezon sonunda takımı Juventus'tan ayrılacağı iddia edildi.

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İtalya Serie A devi Juventus'un formasını giyen Cristiano Ronaldo için ayrılık iddiası ortaya atıldı.35 yaşındaki süper yıldız, İtalyan devi ile çıktığı toplam 75 maçta 53 gol kaydetti. Juventus, Real Madrid'e 100 milyon avroluk bonservis bedeli ödeyerek kulüp tarihinin transfer rekorunu kırdı

Radio Rossonera'nın iddiasına göre; Ronaldo sezon sonunda Juventus'tan ayrılmayı düşünüyor. Ronaldo, 2018 yılında Real Madrid'den ayrılacağını açıkladığında bütün dünyayı şaşırtmıştı.

SIRADAKİ ADRESİ NERESİ OLACAK?
Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi için İspanya'da bir kulübün olması düşük ihtimal olarak görülüyor. Real Madrid'deki başarılarına rağmen 35 yaşındaki yıldız için, kulübün harekete geçmesi beklenmiyor. Barcelona'nın da hali hazırda Messi'ye sahip olması onları bu denklemden çıkarıyor.

Ronaldo'nun sıradaki adresi için yüksek ihtimaller arasında, para harcama konusunda eli bol olan Fransız devi PSG ya da Guardiola'nın takımı Manchester City öne çıkıyor.

Son dakika transfer haberleri | Ronaldo için ayrılık iddiası

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