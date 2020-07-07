Son dakika transfer haberleri | Sörloth'a İtalyan devi talip

Trabzonspor formasıyla bu sezon 44 maçta 29 gol ve 9 asistlik performans sergileyen Alexander Sörloth, Avrupa devlerinin transfer gündeminde yer almaya devam ediyor.

Trabzonspor'un İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan 2 yıllığına 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiraladığı 24 yaşındaki yıldız golcü için Napoli harekete geçti. Fransa Lig 1 ekibi Lille'in Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i ilk hedef olarak belirleyen Mavi-Beyazlılar'ın, bu oyuncu konusundaki pazarlıklardan bir sonuç alınamaması sonrasında Sörloth'u gündemine aldığı kaydedildi.

Napoli'nin, Osimhen için 60 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ancak Lille yönetimiyle ortak noktada henüz buluşulamadığı için B Planı'na geçiş yapıldığı bildirildi.

Bordo-Mavililer'in Norveçli golcüsü için İngiltere Premier Lig ekiplerinin de takibinin sürdüğü öğrenildi.