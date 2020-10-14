14.10.2020 - 08:42 | | FANATİK
Son dakika transfer haberleri | Sörloth'un parası Trabzon'a ulaştı!
Leipzig kulübü, Sörloth'un 10 milyon Euro'luk (93.1 milyon TL) bonservis ücretini dün Trabzonspor'un hesabına yatırdı. Bu rakamın büyük bir bölümü Bankalar Birliği anlaşmasına giderken, kalan kısmıyla da oyuncuların maaşları ödendi. Bu durum takımda doping etkisi yarattı.
Türk kulüpleri ekonomik anlamda zorluklar yaşarken, Trabzonspor feraha ulaştı. Alexander Sörloth'un, Alman ekibi Leipzig'e 10 milyon Euro'luk (93.1 milyon TL) satışı sonrasında dün bu rakam Fırtına'ya ulaştı. Kırmızı-Beyazlılar'ın, ücreti Karadeniz ekibinin hesabına yatırdığı öğrenildi. Norveçli golcünün performansına göre Trabzon 1 milyon Euro daha alabilecek.
GÜNÜNDEN ÖNCE ÖDEME
Alman ekibinin ödediği bu rakamın büyük bir bölümü Bankalar Birliği anlaşmasına giderken, kalan kısmı da oyunculara dağıtıldı. Futbolculara ödemelerini gününden önce yapan Bordo-Mavililer, yine maaşları erkenden banka hesaplarına yatırdı. Bu durum da Milli ara sonrası için takımda doping etkisi yarattı.