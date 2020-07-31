Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Son dakika transfer haberleri | Süper Lig kulüpleri, Prince Oniangue'yi paylaşamıyor!
31.07.2020 - 18:21 | | Fanatik

Son dakika transfer haberleri | Süper Lig kulüpleri, Prince Oniangue'yi paylaşamıyor!

Caen'in defansif orta saha oyuncusu için Türk kulüplerinin devrede oldukları ve birden fazla Türk takımının oyuncunun transferi için görüşmelerde bulundukları belirtildi.

Son dakika transfer haberleri | Süper Lig kulüpleri, Prince Oniangue'yi paylaşamıyor!
ABONE OL

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Caen'in formasını giyen Prince Oniangue için Türk takımlarının devreye girdiği belirtildi. 31 yaşındaki oyuncunun transferi için birden fazla Türk kulübünün görüşmeler yaptığı aktarıldı.

Son dakika transfer haberleri | Süper Lig kulüpleri, Prince Oniangueyi paylaşamıyor

Le10sport'un haberine göre Oniangue, Caen'de kalmak istemiyor ve ayrılmak isteyen oyuncu için Türkiye'den birden fazla takımın devrede olduğu belirtiliyor. Bu doğrultuda son günlerde Türk kulüpleriyle görüşmeler yaptığı aktarılan bilgiler arasında.

Kongolu defansif orta saha, bu sezon çıktığı 21 Ligue 2 maçında 5 gol atmayı başarmıştı.

Kariyerinde Rennes, Tours, Reims, Bastia, Angers gibi Fransız ekiplerinin formasını giyen Oniangue, 2016'da 2.2 milyon Euro karşılığında İngiliz takımı Wolverhampton'a transfer olmuş ve 2018'in yaz aylarında da Caen formasıyla Fransa'ya dönmüştü.

Son dakika transfer haberleri | Süper Lig kulüpleri, Prince Oniangueyi paylaşamıyor

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe transfer haberleri | Transferde mutlu son! Bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika transfer haberleri | Fatih Terim veto etti! Arda Turan...

 

Dünya Ralli Şampiyonası 18-20 Eylül’de Marmaris’te...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika transfer haberleri | Süper Lig kulüpleri, Prince Oniangue'yi paylaşamıyor!
    Son dakika transfer haberleri | Süper Lig kulüpleri, Prince Oniangue'yi paylaşamıyor!
  2. Kenan Karaman ve Kaan Ayhan için resmi açıklama!
    Kenan Karaman ve Kaan Ayhan için resmi açıklama!
  3. Son dakika | Napoli, Victor Osimhen'i resmen duyurdu!
    Son dakika | Napoli, Victor Osimhen'i resmen duyurdu!
  4. AEK, Keith Langford'ın sözleşmesini uzattı
    AEK, Keith Langford'ın sözleşmesini uzattı
  5. Bayern Münih, Jalen Reynolds'ı transfer etti
    Bayern Münih, Jalen Reynolds'ı transfer etti



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dünya Ralli Şampiyonası 18-20 Eylül’de Marmaris’te

Dünya Ralli Şampiyonası 18-20 Eylül’de Marmaris’te

Transfer haberleri | Lemina, Beşiktaş'a önerildi; Sergen Yalçın onay verdi

Transfer haberleri | Lemina, Beşiktaş'a önerildi; Sergen Yalçın onay verdi

MotoGP'de 3 yarış daha iptal edildi

MotoGP'de 3 yarış daha iptal edildi

F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde Perez'in yerine Hulkenberg yarışacak

F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde Perez'in yerine Hulkenberg yarışacak

Sıradaki Haber