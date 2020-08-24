Son dakika transfer haberleri | Tolgay Arslan ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı devam ediyor. Daha önce sözleşmesi sona eren Hasan ALi Kaldırım, Mehmet Ekici ve son olarak da Alper Potuk ile yollarını ayıran sarı lacivertli ekipte bir ayrılık daha her an gerçekleşebilir

2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki orta sahanın Alman ekipleriyle temas halinde olduğu belirtilirken, kısa süre içinde somut adımlar atılması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon 21 resmi maçta oynayan Tolgay, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.