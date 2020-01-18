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18.01.2020 - 17:23 |

Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor'dan ayrılan Ivanildo Çaykur Rizespor'da

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Trabzonspor'la olan sözleşmesi bugün feshedilen Ivanildo Fernandes'i renklerine bağladığını duyurdu.

Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor'dan ayrılan Ivanildo Çaykur Rizespor'da
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Çaykur Rizespor'da transfer... Karadeniz ekibi Trabzonspor'dan ayrılan stoper Ivanildo Fernandes'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle:

Çaykur Rizespor’umuz Portekiz’in Sporting CP takımından Ivanildo Fernandes ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı.

23 yaşındaki defans oyuncusu Ivanildo Fernandes’e kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. 

 ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ

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