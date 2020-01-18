18.01.2020 - 17:23 |
Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor'dan ayrılan Ivanildo Çaykur Rizespor'da
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Trabzonspor'la olan sözleşmesi bugün feshedilen Ivanildo Fernandes'i renklerine bağladığını duyurdu.
Çaykur Rizespor'da transfer... Karadeniz ekibi Trabzonspor'dan ayrılan stoper Ivanildo Fernandes'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Yapılan açıklama şöyle:
Çaykur Rizespor’umuz Portekiz’in Sporting CP takımından Ivanildo Fernandes ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı.
23 yaşındaki defans oyuncusu Ivanildo Fernandes’e kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.
ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ
Ivanildo, Trabzonspor'la böyle imzalamıştı