Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor'dan üçüncü KAP geldi...

Trabzonspor, transferin son gününü en hareketli geçiren kulüp oldu.

Bordo-mavililer, Messias ve Da Costa'nın ardından Guilherme transferini de KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Portekiz'in GDSC Alverenga Futebol Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Guilherme Costa Marques'in kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

Da Costa'da 10 maç detayı

Serbest statüde bulunan Manuel Marouan Da Costa Trindade ile 1,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;

Oyuncunun, 2019-20 sezonunda oynanacak olan Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında, toplamda en az 10 maç ilk onbir başlaması durumunda, sözleşme bir yıl daha uzayacaktır.

Buna göre oyunucuya;

2019-20 sezonu ikinci yarısı için 40.000.-EUR garanti ücret ve 25.000.-EUR maçbaşı ücret ödenecektir.

Opsiyonun gerçekleşmesi halinde ise;

2020-21 opsiyon sezonu için 450.000.-EUR garanti ücret ve 4.000.-EUR maçbaşı ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.