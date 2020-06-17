Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika transfer haberleri | Uğurcan Çakır'ın yeni adresini açıkladı
17.06.2020 - 08:32 |

Son dakika transfer haberleri | Uğurcan Çakır'ın yeni adresini açıkladı

Fenerbahçe - Trabzonspor kupa maçı öncesinde yayınlanan programda spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, bordo mavili ekibin yıldız kalecisi Uğurcan Çakır'ın yüksek bir bedelle Ada'ya transfer olacağını açıkladı.

ABONE OL

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, birçok Avrupa kulübünü transfer radarında yer alırken, canlı yayında flaş bir iddia gündeme geldi.

İNGİLTERE'YE TRANSFER OLACAK
Bordo-mavili takımın 24 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır'ın gelecek sezon için iyi bir bedelle transfer olacağını söyleyen spor yazarı Gürcan Bilgiç, "Uğurcan Çakır gelecek sezon Trabzonspor'da olmayacak. Büyük ihtimalle İngiltere'ye transfer olacak. İyi bir takıma gideceğini duydum." açıklamasını yaptı.

"DEĞERİ 30 MİLYON EURO"
Trabzonspor'da bu sezon 26 lig maçına çıkan Uğurcan Çakır, kalesinde 38 gol gördü ve yaptığı önemli kurtartışlarla taraflı, tarafsız herkesin takdirini topladı. Chelsea, Liverpool ve Tottenham gibi İngiliz devleriyle adı anılan Uğurcan Çakır için Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu "Değeri 20-25, 30 milyon Euro..." ifadelerini kullanmıştı.

"ALTAY BAYINDIR DA İYİ OLABİLİR.."
Öte yandan Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır'ı hakkında da açıklama yapan Gürcan Bilgiç, "Altay Bayındır baskıdan kırılmadan çıkarsa, Uğurcan Çakır gibi büyük kaleci olur. Altay, bize bunu gösterecek, kaderini kendi belirleyecek." dedi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Deniz Türüç'ün tepkisine Volkan Demirel müdahale etti!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Altay Bayındır'dan Abdülkadir Parmak'a tepki

Son dakika transfer haberleri | Uğurcan Çakırın yeni adresini açıkladı

 

    La Liga'da 28. haftanın futbolcuları!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Osasuna - Atletico Madrid maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
      Osasuna - Atletico Madrid maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    2. Manchester City - Arsenal maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
      Manchester City - Arsenal maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    3. Hüseyin Çimşir ve öğrencileri tarih yazdı
      Hüseyin Çimşir ve öğrencileri tarih yazdı
    4. Rıza Çalımbay'dan şampiyonluk açıklaması
      Rıza Çalımbay'dan şampiyonluk açıklaması
    5. Son dakika transfer haberleri | Uğurcan Çakır'ın yeni adresini açıkladı
      Son dakika transfer haberleri | Uğurcan Çakır'ın yeni adresini açıkladı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor'dan Serdar Dursun bombası

    Trabzonspor'dan Serdar Dursun bombası

    Shane Larkin 2 yıl daha Anadolu Efes'te!

    Shane Larkin 2 yıl daha Anadolu Efes'te!

    Burak Yılmaz'dan Muslera'ya ziyaret

    Burak Yılmaz'dan Muslera'ya ziyaret

    2021 Şampiyonlar Ligi finali Istanbul’a

    2021 Şampiyonlar Ligi finali Istanbul’a

    Sıradaki Haber