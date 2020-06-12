Son dakika transfer haberleri | Umut Meraş'a Avrupa devleri talip

Fransa’da Le Havre takımında oynayan milli futbolcu Umut Meraş, dev kulüplerin radarına girdi. Daily Star’da yer alan haberde; Arsenal ve Porto’nun Umut Meraş’ı istediği kaydedildi.

Porto’nun Alex Telles’i satmaya hazırlandığı için sol bekteki boşluğu Umut ile kapatacağı öne sürüldü. Ancak Arsenal’in de bu transfer için ciddi olduğu savunuldu. Hatta Arsenal’in 25 yaşındaki sol bek için daha avantajlı olduğu dile getirildi.

Corona virüs krizi nedeniyle tamamlanan Ligue 2’de kalan Le Havre’dan ayrılmaya sıcak bakan Umut Meraş’ın da tekliflere açık olduğu yazıldı. 1995 doğumlu sol bek Umut Meraş, bu sezon Le Havre’da 22 maçta 1 asist yaptı.