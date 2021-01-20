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20.01.2021 - 15:41 |

Son dakika transferi | Arda Turan'ın hayaline 12 maç kaldı

Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda Turan kariyerine sarı-kırmızılı kulüpte devam ederek futbola veda etmek istiyor. Arda Turan'ın bu hayali gerçekleştirmesi için geride bırakması gereken 12 maçlık bir engel kaldı.

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Galatasaray'a 9 yıl sonra geri dönen Arda Turan hayaline kavuşmasına az kaldı.

SÖZLEŞME OPSİYONU
Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Arda Turan, bu sezonda Süper Lig'de 12 maçta daha ilk 11'de başlarsa sözleşmesini otomatik olarak 1 yıl daha uzatacak.

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 12 MAÇ!
Şu ana kadar Galatasaray'da ilk 11'de (Süper Lig) 10 maça başlayan Arda Turan'ın sözleşmesinin 1 yıl daha uzaması için Süper Lig'de kalan 23 maçın en az 12'sinde ilk 11'de başlaması gerekiyor.

MAAŞ ARTIŞI 1 MİLYON EURO
Galatasaray'da 4 milyon TL'lik sabit transfer ücreti alan Arda Turan, sözleşmesinin uzaması durumunda maaşını 5 milyon TL sabit ücrete çekecek.

HAYALİ HEP GALATASARAY
Galatasaray'da bir yıl daha forma giyerek sarı-kırmızılı forma altında jübilesini yapmak isteyen Arda Turan, futboldan sonra da kariyerine sarı-kırmızı kulüpte profesyonel bir görevde devam etmenin kendisinin en büyük hayallerinden biri olduğunu dile getirmişti.

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Son dakika transferi | Arda Turanın hayaline 12 maç kaldı

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