10.09.2020 - 19:08 |
Son dakika | TRT, TFF 1. Lig maçlarını şifresiz yayınlayacak!
TRT, TFF 1. Lig maçlarını şifresiz olarak yayınlayacağını açıkladı.
Yeni sezona çok az bir süre kala TFF 1. Lig maçlarının yayıncı kuruluşu belli oldu.
11 Eylül 2020'de başlayacak olan 2020/21 sezonu TRT'de şifresiz olarak yayınlanacak. Yapılan resmi açıklamayla birlikte TRT'nin yeni yayıncı kuruluş olduğu dile getirilirken TRT Spor'un resmi Twitter hesabında "TFF 1. Lig'in tüm maçları 2020/21 sezonunda TRT ekranlarında" ifadeleri yer aldı.
TFF'de yeni sezon yarın akşam 19.00'daki Menemenspor-Altınordu maçıyla açılacak.
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