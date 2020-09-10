Son dakika | TRT, TFF 1. Lig maçlarını şifresiz yayınlayacak!

Yeni sezona çok az bir süre kala TFF 1. Lig maçlarının yayıncı kuruluşu belli oldu.

11 Eylül 2020'de başlayacak olan 2020/21 sezonu TRT'de şifresiz olarak yayınlanacak. Yapılan resmi açıklamayla birlikte TRT'nin yeni yayıncı kuruluş olduğu dile getirilirken TRT Spor'un resmi Twitter hesabında "TFF 1. Lig'in tüm maçları 2020/21 sezonunda TRT ekranlarında" ifadeleri yer aldı.

TFF'de yeni sezon yarın akşam 19.00'daki Menemenspor-Altınordu maçıyla açılacak.

Mustafa Er'in Bursaspor ile İlk Antrenmanı