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HaberlerFutbol Haberleri Son dakika | TRT, TFF 1. Lig maçlarını şifresiz yayınlayacak!
10.09.2020 - 19:08 |

Son dakika | TRT, TFF 1. Lig maçlarını şifresiz yayınlayacak!

TRT, TFF 1. Lig maçlarını şifresiz olarak yayınlayacağını açıkladı.

Son dakika | TRT, TFF 1. Lig maçlarını şifresiz yayınlayacak!
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Yeni sezona çok az bir süre kala TFF 1. Lig maçlarının yayıncı kuruluşu belli oldu.

11 Eylül 2020'de başlayacak olan 2020/21 sezonu TRT'de şifresiz olarak yayınlanacak. Yapılan resmi açıklamayla birlikte TRT'nin yeni yayıncı kuruluş olduğu dile getirilirken TRT Spor'un resmi Twitter hesabında "TFF 1. Lig'in tüm maçları 2020/21 sezonunda TRT ekranlarında" ifadeleri yer aldı.

TFF'de yeni sezon yarın akşam 19.00'daki Menemenspor-Altınordu maçıyla açılacak.

Son dakika | TRT, TFF 1. Lig maçlarını şifresiz yayınlayacak

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