Son dakika - Tümer Metin: "Sosa duygusal etkilenmiş olabilir"

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçta ilk yarı kötü bir performans gösteren ve ikinci yarının başında Erol Bulut tarafından kenara alınan Jose Sosa ile ilgili olarak Tümer Metin açıklamalarda bulundu.

"Sosa duygusal etkilenmiş olabilir"

Jose Sosa'nın eski takımı Trabzonspor'a karşı etkisi olması hakkında konuşan Tümer Metin "İki farklı oyun izledik. İlk yarı Trabzonspor, ikinci yarı Fenerbahçe oyunu eline aldı. Jose Sosa konusunda yorum yapacak olursak, bazen oyuncular duygusal olarak etkilenebilir. Sosa'nın da gününde olmadığı bir akşamdı." dedi.

"Devrede neşteri vurmak hanesine yazılacak"

Erol Bulut'un Sosa'yı çıkarmasıyle ilgili yorum yapan Tümer Metin "Çok kolay değildi Sosa'yı oyundan çıkarmak. Erol Hoca'nın artı hanesine yazar. Oyunu da kaybetmişken, Sosa'yı çıkarmak kolay değil. Bir saha içi patronunu kenara alıp, hayalin peşinden gitmek kolay değil. Devrede neşteri vurmak hanesine yazılacak artılardan. Oyunu da ele aldı." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe geri koşmak zorunda kaldı"

Jose Sosa'nın ilk yarıda etkisi olmasının Fenerbahçe'nin oyununu etkilediğini söyleyen Tümer Metin "Fenerbahçe maça baskılı başlar dedik ama öyle olmadı. Bizim ülkemizde pres, baskı, ön saha baskısı, rakibi kendi sahasına yıkmak gibi şeyler altı boş ve altı doldurulası ifadeler. Her zaman sağlık görüntü vermiyor. Fenerbahçe ilk yarı ön saha baskısı yapmak istedi ama bir oyuncu geç kalınca, takım halinde yapamayınca Trabzonspor orta sahadan çıkar. Fenerbahçe 60-70 metre koştu, defans arkası boş kaldı. Fenerbahçe geri koşmak zorunda kaldı. Tırnak içinde söylüyorum, bu kadar patronun hakim olduğu takımda, bu kadar üst düzey oyuncunun olduğu takımda, kim olursa olsun zorlanırsın." yorumunu yaptı.

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