Son dakika - Türkiye, İsveç'e karşı! Avrupa Şampiyonası için kritik viraj...

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında bugün İsveç ile karşı karşıya gelecek. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’ndeki karşılaşma saat 17.00’de başlayacak.

İlk üç sırada yer alacak takımların Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacağı grupta İsveç ile Türkiye üç ve dördüncü sırada yer alıyor. A Milli Takım, İsveç’i 13 sayı veya üstü farkla yenerse şampiyonaya gitmeyi garantileyecek. Milli takım, İsveç’in ardından son maçta Hırvatistan’ı da yenerse şampiyonaya gitmeyi garantileyecek, İsveç’e yenildiği takdirde gruptan çıkma şansını yitirecek. Öte yandan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda Ege Arar, Sadık Emir Kabaca ve Yiğit Arslan olmak üzere 3 oyuncu kadrodan çıkarıldı.