14.06.2020 - 18:00 | | DHA
Son dakika... Türkiye'de yaz transfer sezonu tarihi belli oldu!
FIFA Transfer Dönemi Takvimine göre; Türkiye'de yaz transfer sezonu 1 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak, 22 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.
Türkiye'de futbol yaz transfer dönemi, 1 Temmuz'da başlayacak ve 22 Eylül'de sona erecek.
FIFA, koronavirüs pandemisi nedeniyle liglerin ertelenmesinden dolayı yeni transfer takvimini açıkladı. FIFA'nın resmi internet sitesinden paylaşılan tabloda, Türkiye'de yaz transfer döneminin 1 Temmuz ile 22 Eylül tarihleri arasında açık olacağı kaydedildi. Öte yandan Türkiye'de devre arası transfer dönemi ise 1 Ocak ile 28 Ocak 2021 tarihleri arasında açık olacak.
Avrupa'nın 5 büyük ligindeki transfer başlangıç ve bitiş tarihleri ise şu şekilde:
İngiltere: 19 Haziran - 10 Eylül
İspanya: 1 Temmuz - 14 Eylül
Fransa: 1 Temmuz - 18 Eylül
İtalya: 1 Temmuz - 2 Eylül
Almanya: 1 Temmuz - 2 Eylül
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