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23.02.2021 - 22:33 | | İSTANBUL (AA) -

Son dakika | Tuzlaspor'da Ali Tandoğan görevinden ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da teknik direktör Ali Tandoğan görevinden ayrıldı.

Son dakika | Tuzlaspor'da Ali Tandoğan görevinden ayrıldı
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Tuzlaspor'da teknik direktör Ali Tandoğan görevini bıraktı.

Ali Tandoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız fikir ayrılıklarından kaynaklı Tuzlaspor Kulübüyle anlaşarak ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Bu süreçte tüm istediklerimizi yerine getiren oyuncu kardeşlerime ve çalışanlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Tuzlaspor, yaklaşık bir ay önce göreve başlayan Ali Tandoğan yönetiminde çıktığı 4 resmi maçta 2 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.

Son dakika | Tuzlasporda Ali Tandoğan görevinden ayrıldı

 

 

 

 

 

 

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