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10.03.2020 - 17:09 |

Son dakika | UEFA açıkladı! EURO 2020'nin açılışı Roma'da

UEFA, EURO 2020'nin açılışının Roma'da yapılacağını duyurdu.

Son dakika | UEFA açıkladı! EURO 2020'nin açılışı Roma'da

UEFA, koronavirüs tehditi nedeniyle EURO 2020'nin ertelenmesinin gündemde olmadığını ve planlamanın daha önce belirlendiği gibi devam edeceğini açıkladı.

UEFA'nın yaptığı açıklamada, "EURO 2020'nin planlamasında bir değişiklik yok, 12 Haziran'da Roma'da açılış yapılacak. Koronavirüs tehlikesiyle ilgili tüm uluslararası ve yerel yetkililerle görüşmeler sürüyor. Şu anda değişikliğe gerek görülmüyor, durum kontrol altında" ifadeleri kullanıldı.

Bir süredir birçok ülkenin federasyonlarının, EURO 2020'nin 2021'e ertelenmesini istediği ve UEFA'nın da bu görüşe sıcak baktığı kaydedilmekteydi.

EURO 2020'nin açılış maçında A Milli Takımımız, 12 Haziran tarihinde TSİ 22:00'da Roma'da İtalya ile karşı karşıya gelecek.

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