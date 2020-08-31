Son dakika | Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın 2. Eleme Turundaki rakibi Azerbaycan temsilcisi Neftçi oldu.

İkinci grupta seri başı olarak kuraya giren Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında, Neftçi (Azerbaycan), Locomotive Tiflis (Gürcistan), Maccabi Haifa (İsrail) / Zeljeznicar (Bosna Hersek) eşleşmesinin galibi yer alıyordu.

Kura sonrasında Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü oldu. Karşılaşma tek maçlı eliminasyon sistemi üzerinden 17 Eylül'de Azerbaycan'da oynanacak.

Beşiktaş ve Alanyaspor bir sonraki turda dahil kura çekimine dahil olacak, Sivasspor ise grup aşamasından başlayacak.

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