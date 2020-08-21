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21.08.2020 - 08:00 |

Son dakika | UEFA kulüpler sıralaması yayınlandı!

UEFA2nın yayınladığı Avrupa kulüpler sıralamasında ilk 200'lük liste yayınlandı. İşte temsilcilerimizin sıralaması şu şekilde...

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UEFA tarafından Avrupa kulüplerinin kulüpler sıralamasında yeni güncelleme yayınlandı.

Zirve Bayern Münih tarafından Real Madrid'i geçerek ele geçirilirken İlk 5'te 3 İspanyol takımının olması dikkat çekti. Türk takımlarına göz atıldığında ise ülkemizi bu yıl Avrupa'da temsil edecek olan takımlardan Beşiktaş'ın Türk takımları adına en üst sırada olduğu görüldü.

UEFA Avrupa Ligi kulüpler sıralamasında ilk 5 sıra ve Türk takımlarının konumu

1. Bayern Münih
2. Real Madrid
3. Barcelona
4. Atletico
5. Juventus
28. Beşiktaş
52. Fenerbahçe
64. Galatasaray
71. Başakşehir
170. Trabzonspor

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