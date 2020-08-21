Son dakika | UEFA kulüpler sıralaması yayınlandı!

UEFA tarafından Avrupa kulüplerinin kulüpler sıralamasında yeni güncelleme yayınlandı.

Zirve Bayern Münih tarafından Real Madrid'i geçerek ele geçirilirken İlk 5'te 3 İspanyol takımının olması dikkat çekti. Türk takımlarına göz atıldığında ise ülkemizi bu yıl Avrupa'da temsil edecek olan takımlardan Beşiktaş'ın Türk takımları adına en üst sırada olduğu görüldü.

UEFA Avrupa Ligi kulüpler sıralamasında ilk 5 sıra ve Türk takımlarının konumu

1. Bayern Münih

2. Real Madrid

3. Barcelona

4. Atletico

5. Juventus

28. Beşiktaş

52. Fenerbahçe

64. Galatasaray

71. Başakşehir

170. Trabzonspor