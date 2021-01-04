Son dakika - UEFA listesinde 3 Türk futbolcu! Başakşehir'den...

UEFA geleceğin 50 genç futbol yıldızını açıkladı, listede 3 Türk futbolcu da yer aldı. 2021’de isimlerinden söz ettirmeleri muhtemel uyarısıyla birlikte verilen sıralamada, bu isimlerin Avrupa futbolundaki yükselen yıldızlar oldukları belirtildi. Rapid Wien’den Yusuf Demir, Feyenoord’dan Orkun Kökçü ve Başakşehir’den Ravil Tagir listede yer aldı.

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