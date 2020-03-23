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HaberlerFutbol Haberleri Son dakika | UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni süresiz erteledi!
23.03.2020 - 20:43 |

Son dakika | UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni süresiz erteledi!

UEFA, daha önce Mayıs ayına ertelenen Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin süresiz olarak ertelendiğini açıkladı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacaktı.

Son dakika | UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni süresiz erteledi!

UEFA, daha önce Mayıs ayına ertelenen Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin süresiz olarak ertelendiğini açıkladı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacaktı.

UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle bugün yapılan toplantıda Mayıs 2020'de yapılması planan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi finallerinin ertelendiği kaydedildi. Açıklamaya, tarihler ile ilgili resmi bir kararın henüz alınmadığı ve ileriki dönemlerde duyuru yapılacağı da eklendi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin başkanlığında yapılan konferans çağrısı sonucunda kurulan çalışma grubu mevcut seçenekleri analiz edip takvim incelemesine başlayacak. Finaller hakkında duyurular ise ilerleyen zamanda yapılacak.

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